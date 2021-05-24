باص بوي للعمل بشرم والغردقة

بكبري الفنادق والمنتجعات السياحية ) ويتر + باص بوي ( لا يشترط الخبرة – راتب 3000ج + اإلقامة الكاملة ) سكن – 3 وجبات – مواصلات ( – أسبوع إجازة + 23 يوم عمل – مؤهل متوسط علي الاقل + زيادة سنوية مرتين في السنة – السن من 18 : 30 سنة الكود : 3010210 الواتس: 01062972973 كلمنا واتس متاحين من 2ظهرا ل 5 مساء وهنرد عليك في اسرع وقت ممكن Email: nile_resort@nileresortfortourism.com Nile resort for tourism