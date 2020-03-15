(فرصة عمل)
|مطلوب باص بوي شباب من سن 18 : 25 سنة – لايتم قبول الطلاب - راتب 3000ج + حوافز شهرية وزياده 2 في السنة – اقامة كاملة ( سكن – 3وجبات – انتقالات ) – ترقيات سريعة – 23 يوم عمل و7 ايام اجازة – تأمينات كاملة صحي واجتماعي الكود الوظيفي / 4607 للأستفسار واتساب / 01014616345
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mhmd fouad
|التليفون:
|01014616345
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|العنوان:
|- مصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057779
1 ريال
2,500 جنيه
180 جنيه