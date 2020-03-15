باص بوي شباب

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تفاصيل الإعلان
مطلوب باص بوي شباب من سن 18 : 25 سنة – لايتم قبول الطلاب - راتب 3000ج + حوافز شهرية وزياده 2 في السنة – اقامة كاملة ( سكن – 3وجبات – انتقالات ) – ترقيات سريعة – 23 يوم عمل و7 ايام اجازة – تأمينات كاملة صحي واجتماعي الكود الوظيفي / 4607 للأستفسار واتساب / 01014616345
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mhmd fouad
التليفون: 01014616345

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العنوان: - مصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/4/2020
رقم الإعلان: 2057779
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