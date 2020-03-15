مطلوب باص بوي شباب من سن 18 : 25 سنة – لايتم قبول الطلاب - راتب 3000ج + حوافز شهرية وزياده 2 في السنة – اقامة كاملة ( سكن – 3وجبات – انتقالات ) – ترقيات سريعة – 23 يوم عمل و7 ايام اجازة – تأمينات كاملة صحي واجتماعي الكود الوظيفي / 4607 للأستفسار واتساب / 01014616345