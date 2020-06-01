(للبيع)
|باسهل طريقة سداد امتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من حى السفارات وارض المعارض وجامعة روسية شقتك 187 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بview مميز ع البحيرات الصناعية بسعر متر قليل وبالتقسيط ع 36 شهر بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 واسكن واختار نظام التقسيط اللى يريحك فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|410,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060080
326,000 جنيه
322,000 جنيه
416,000 جنيه
364,000 جنيه
777,000 جنيه
899,000 جنيه
777,000 جنيه
396,000 جنيه
367,000 جنيه
310,000 جنيه
345,000 جنيه
410,000 جنيه
165,000 جنيه
208,000 جنيه
232,000 جنيه