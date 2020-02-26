باسعار مميزة امتلك شقتك فى العاصمة السياحية

(للبيع)
|بسعر مميز امتلك شقتك فى صن كابيتال 175م (4 غرف +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) قريب من مدينة الانتاج الاعلامى ومول مصر وع بعد دقائق من مطار سفنكس و3 فنادق عالمية بمقدم بسيط وباطول فترة سداد بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بسعر مميز فى صن كابيتال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|صن كابيتال- 6 اكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|203,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054299
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