باستلام فوري امتلك شاليهك في عين هيلز السخنه

(للبيع)
|بأقل مقدم وأحسن نظام سداد هتمتلك شاليهك في ارقي قري السخنه القري كلها تري البحر عشان تستمتع بمنظر البحر الرائع مبنيه علي أعلي مستوي لترضي كل الاذواق مساحة شاليهك 125م(3غرفه+ريسبشن+مطبخ+2حمام) ومن احسن مميزات عين هيلز الي مبتخلصش اكتر من 7 مطاعم علي اعلي مستوي عشانترضي كل الاذواق فيو رائع علي البحر نادي صحي علي الشاطئ للاستمتاع بكافة النشاطات عيادات متكامله مجهزه علي اعلي مستوي بمقدم 700,000 بدون فوائد واحسن نظام سداد لتفاصيل اكتر كلمنا او ابعتلنا واتس اب علي 01279848994 هنرد عليك فورا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شاهنده
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|عين هيلز- العين السخنه
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|700,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111451
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