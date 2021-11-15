باستلام فوري امتلك شاليهك في عين هيلز السخنه

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: باستلام فوري امتلك شاليهك في عين هيلز السخنه - في السويس مصر

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بأقل مقدم وأحسن نظام سداد هتمتلك شاليهك في ارقي قري السخنه اهم ميزه في عين هيلز شاليهتنا كلها تطل علي البحر عشان تقدر تستمتع بمنظر البحرالرائع من مميزاتها كمان في اكترمن7 مطاعم عشان ترضي كل الازواق في معظمها يري البحر نادي صحي -منطقة ميديتشن للاسترخاء- كريستال لاجون صالحه للعوم-جولف كار للتنقل داخل القريه مساحة الشاليه 42م استوديو(غرفة+ريسبشن+مطبخ امريكان+حمام) بمقدم 305000 عشان تعرف باقي التفاصيل والمميزات كلمنا او ابعتلنا واتس اب علي 01279848994
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شاهنده
التليفون: 01279848994

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العنوان: عين هيلز- العين السخنه
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 305,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/11/2021
رقم الإعلان: 2111444
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بالتقسيط واقل مقدم شاليه للبيع استلام فوري في السخنه - في السويس مصر

بالتقسيط واقل مقدم شاليه للبيع استلام فوري في السخنه

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه في Ein Hillsواستمتع بأحسن واعلي الخدمات شاليهك مساحته90م(2غرفه+ريسبشن+مطبخ امريكان+حمام.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

625,000 جنيه

15/11/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بالتقسيط واحسن نظام سداد في عين هيلز السخنه - في السويس مصر

امتلك شاليهك بالتقسيط واحسن نظام سداد في عين هيلز السخنه

(للبيع)

- في السويس مصر

استثمر فلوسك في قريةمن ارقي قري السخنه عين هيلز وحدات القريه كلها تري البحر وكمان خدمات علي اعلي مس.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

406,000 جنيه

15/11/2021
صورة الاعلان: شاليهك بأقل مقدم واعلي مستوي خدمات في عين هيلز السخنه بفيو رائع علي البحر - في السويس مصر

شاليهك بأقل مقدم واعلي مستوي خدمات في عين هيلز السخنه بفيو رائع علي البحر

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في عين هيلز في احسن موقع في السخنه اسعارنا ملهاش منافس لأنك بتستمتع باعلي واحسن الخدما.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

587,000 جنيه

15/11/2021
صورة الاعلان: شاليهك بأقل مقدم واعلي مستوي خدمات في عين هيلز السخنه بفيو رائع علي البحر - في السويس مصر

شاليهك بأقل مقدم واعلي مستوي خدمات في عين هيلز السخنه بفيو رائع علي البحر

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في عين هيلز في احسن موقع في السخنه اسعارنا ملهاش منافس لأنك بتستمتع باعلي واحسن الخدما.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

587,000 جنيه

15/11/2021
صورة الاعلان: باستلام فوري امتلك شاليهك في عين هيلز السخنه - في السويس مصر

باستلام فوري امتلك شاليهك في عين هيلز السخنه

(للبيع)

- في السويس مصر

بأقل مقدم وأحسن نظام سداد هتمتلك شاليهك في ارقي قري السخنه القري كلها تري البحر عشان تستمتع بمنظر ال.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

700,000 جنيه

15/11/2021
صورة الاعلان: للراغبين في اعلي مستوي منالخصوصيه امتلك شاليهك في عين هيلز - في السويس مصر

للراغبين في اعلي مستوي منالخصوصيه امتلك شاليهك في عين هيلز

(للبيع)

- في السويس مصر

للرقي والخصوصيه التامه فرصتك تمتلك شاليه في عين هيلز السخنه مبنيه علي اعلي مستوي وتستمتع بأحلي فيو .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

406,000 جنيه

15/11/2021
صورة الاعلان: امتلك وحدتك في عين هيلز السخنه بتشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم - في السويس مصر

امتلك وحدتك في عين هيلز السخنه بتشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم

(للبيع)

- في السويس مصر

دلوقتي هتستلم شاليهك كامل التشطيب وكمان بالمطبخ والتكييفات هديه موقع القريه مميز قريبه جدا من البو.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

952,000 جنيه

15/11/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه بخصوصيه عاليه بالتقسيط بدون فوائد كاملة التشطيب مع هديتك - في السويس مصر

امتلك شاليه بخصوصيه عاليه بالتقسيط بدون فوائد كاملة التشطيب مع هديتك

(للبيع)

- في السويس مصر

فرصةتملك وحدتك داخل عين هيلز برؤيه كامله للبحر ومساحات خضرا يتواجد فيها كافة الخدمات ,جميع الوحدات .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

2,192,000 جنيه

15/11/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع 100% Seaview في Ein Hills Elsokhna استلام فوري - في السويس مصر

شاليه للبيع 100% Seaview في Ein Hills Elsokhna استلام فوري

(للبيع)

- في السويس مصر

صممت Ein Hills بتصمميات أوروبيه للوحدات كلها 100% Seaview ومساحات خضرا crystal lagoon صالحه للعوم ل.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

625,000 جنيه

15/11/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه باطلاله بانورامية علي البحر بأقل مقدم في عين هيلز وألحق هديتك - في السويس مصر

امتلك شاليه باطلاله بانورامية علي البحر بأقل مقدم في عين هيلز وألحق هديتك

(للبيع)

- في السويس مصر

لراغبي الخصوصيه والاستمتاع عين هيلز وفرتلك ده امتلك وحدتك من غير تفكير ,القريه مصممه بأحسن التصميما.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

450,000 جنيه

15/11/2021
صورة الاعلان: حلمك اتحقق وبقي واقع امتلك شاليه بأقل مقدم واعلي مستوي خدمات بدون فوائد - في السويس مصر

حلمك اتحقق وبقي واقع امتلك شاليه بأقل مقدم واعلي مستوي خدمات بدون فوائد

(للبيع)

- في السويس مصر

خلي حلمك حقيقه ومتضيعش الفرصه وامتلك وحدتك في قري من احسن قري السخنه عين هيلز تتميز بتصميمها الرائع.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

952,000 جنيه

15/11/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع بروف خاص 85م بفيو اجمل بحر فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

شاليه للبيع بروف خاص 85م بفيو اجمل بحر فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

"بفيو جميل ع البحر استمتع بيومك وقضى احلى الاوقات مع ارقى خدمات فى بالم بيتش السخنة و امتلك شال.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

170,000 جنيه

19/10/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع 115م ف العين السخنة ع بعد خطوات من البحر - في السويس مصر

شاليه للبيع 115م ف العين السخنة ع بعد خطوات من البحر

(للبيع)

- في السويس مصر

ع بعد خطوات من البحر وشاطئ رملى هتقدر تمتلك شاليه فى بالم بيتش السخنة شاليه 115م ( غرفتين + ريسبشن.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

19/10/2021
صورة الاعلان: بتدور على مكان مميز تقضى فية صيفك وجولة سياحية يبقى ميني ايجيبت السخنة - في السويس مصر

بتدور على مكان مميز تقضى فية صيفك وجولة سياحية يبقى ميني ايجيبت السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

دلوقتي شاليهك في ميني ايجيبت السخنة مصيف وجولة سياحية في وقت واحدهنقولك ازاى،شاليهك هيبقى مصيف بفيو .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

164,000 جنيه

18/10/2021
صورة الاعلان: الشالية بحر وبس دة كان زمان في ميني ايجبت السخنة غيرنا مفهوم شاليهك - في السويس مصر

الشالية بحر وبس دة كان زمان في ميني ايجبت السخنة غيرنا مفهوم شاليهك

(للتقسيط)

- في السويس مصر

ايوة زي ما قريت كدة غيرنا مفهوم الشالية ومبقاش بحر بس زي الاول في ميني ايجبت السخنةاول ما هتدخل القر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

210,000 جنيه

18/10/2021
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