باستلام فوري امتلك شاليهك في عين هيلز السخنه

بأقل مقدم وأحسن نظام سداد هتمتلك شاليهك في ارقي قري السخنه اهم ميزه في عين هيلز شاليهتنا كلها تطل علي البحر عشان تقدر تستمتع بمنظر البحرالرائع من مميزاتها كمان في اكترمن7 مطاعم عشان ترضي كل الازواق في معظمها يري البحر نادي صحي -منطقة ميديتشن للاسترخاء- كريستال لاجون صالحه للعوم-جولف كار للتنقل داخل القريه مساحة الشاليه 42م استوديو(غرفة+ريسبشن+مطبخ امريكان+حمام) بمقدم 305000 عشان تعرف باقي التفاصيل والمميزات كلمنا او ابعتلنا واتس اب علي 01279848994