باستجمام هتمتلك شاليه فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)
|عيش الاستجمام وامتلك شاليه فى بالم بيتش السخنة 125 م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) قريب من اكوا بارك ومامات سباحة وجيم ومطاعم كل ده فى بالم بيتش السخنة بالتقسيط المريح وباقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا بسرعة مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة وعيش احلى استجمام
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|172,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048072
165,000 جنيه
120,000 جنيه
105,000 جنيه
103,000 جنيه
275,000 جنيه
122,000 جنيه
100 جنيه
202,000 جنيه
131,000 جنيه
166,000 جنيه
377,000 جنيه
101,000 جنيه
100 جنيه
150,000 جنيه
108,000 جنيه