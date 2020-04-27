باستجمام عيش حياتك وامتلك شاليه فى بالم بيتش

(للبيع)
|عيش الاستجمام اللى بتحلم بيه وامتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة تشطيب سوبر لوكس 90 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان + حمام ) قريب من نادى صحى (جيم +سبا +سونا ) واكوا بارك وحمامات سباحة باقل مقدم وباطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وعيش احلى استجمام فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|141,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058531
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