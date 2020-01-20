(للبيع)
|يتميز الباركيه الالمانى من الاشكال المختلفة المتنوعة والالوان التى يمكنك الاختيارمنها كما ان اسعاره فى متناول الجميع فالباركيه الالمانى مانع للخدوش ومانع للاتربة والغبار ويظل محتفظ برونقه فترة طويلة.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|المهندس جروب
|التليفون:
|01015330020
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|العنوان:
|11 ش عطبره- المهندسين
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053975
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