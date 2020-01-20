باركيه

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: باركيه - في القاهرة مصر

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يتميز الباركيه الالمانى من الاشكال المختلفة المتنوعة والالوان التى يمكنك الاختيارمنها كما ان اسعاره فى متناول الجميع فالباركيه الالمانى مانع للخدوش ومانع للاتربة والغبار ويظل محتفظ برونقه فترة طويلة.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: المهندس جروب
التليفون: 01015330020

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العنوان: 11 ش عطبره- المهندسين
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/2/2020
رقم الإعلان: 2053975
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