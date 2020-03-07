باركيه ارضيات خشبية اسكندرية

(للاستثمار)
|كونكورد للباركيه والارضيات الخشبية بالاسكندرية توريد وتركيب باركيه مسمار ارو زان سويدى باركيه خشب طبيعى لصق فوق البلاط او السيراميك كشط و براشة الباركيه القديم صيانة باركيه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كونكورد للباركيه والارضيات الخشبية
|التليفون:
|01152314442
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|العنوان:
|ش فؤاد عمارة بى تك- العطارين
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055236
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