(للبيع)
|بارقي مواقع التجمع شقة 145م بغرب اربيلا 2غرفة ـ 3ريسبشن حمام ـ مطبخ نص تشطيب ـ غاز مدخل رخام ـ بحرية جانبية علي الواجهة ـ اسانسير الدور الثالث المطلوب 1200000 ت/01000413332 01000109722
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alahly
|التليفون:
|1000413332
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|بجوار جينيه مول- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,200,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116209
1,150,000 جنيه
1,150,000 جنيه
13,000 جنيه
16,000 جنيه
2,000,000 جنيه
1,350,000 جنيه
1,600,000 جنيه
18,000 جنيه
6,000 جنيه
8,500 جنيه
20,000 جنيه
2,200,000 جنيه
24,000 جنيه
2,250,000 جنيه
17,000 جنيه