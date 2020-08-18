بارقي مناطق بمدينه الشروق

(للبيع)
|شركة زياد تقدم أقوي العروض بااااسعار مذهله فرصة مميزة جدا دوبلكس 275 م امامي عبارة عن ( 3غرف + 3 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق ** بالمنطقه الثالثة عمارات**
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ahmed
|التليفون:
|01006636646
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|العنوان:
|المنطقه الثالثه عمارات- مدينة الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|825,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065310
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