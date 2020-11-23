(للبيع)
|بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة للوحده عباره عن : (3 نوم +3 حمام +2 رسيبشن + مطبخ + تراس ) (استلام فووري) 📍موقع مميز وقريبة 👈من طريق السويس 👈وكمبوند حسن علام ادفع 900,000 واستلم وقسط 600,000 حتي 12 شهر لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01006636646
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|العنوان:
|المنطقه السابعه- مدينة الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|900,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073718
900,000 جنيه
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570,000 جنيه
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