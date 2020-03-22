(للبيع)
|بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه باسعـار زماااااااااااااااااااان شقه 170 م امامي بالدور الاول عباره عن : (3 نوم + 2حمام + رسيبشن + مطبخ + تراس ) تسليم فوري للشقة . ( نصف تشطيب ) موقع مميز جدا ويقع بالقرب من طريق السويس وكمبوند حسن علام عرض لفتره محدودة بـ 750,000 ج كاش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|المنطقه السابعه- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|750,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056656
(للبيع)- في القاهرة مصر
2,041,380 جنيه
اتصل
68,000 جنيه
680,000 جنيه
680,000 جنيه
680,000 جنيه
680,000 جنيه
680,000 جنيه
680,000 جنيه
194,000 جنيه
183,000 جنيه
149,000 جنيه
189,000 جنيه
165,000 جنيه
187,000 جنيه