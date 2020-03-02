بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه

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تفاصيل الإعلان
بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 295 م امامي ومدخل خاص +حديقة عباره عن : (3 نوم +2 حمام + رسيبشن + مطبخ + تراس ) تسليم فوري بعداد الكهرباء. ( نصف تشطيب ) 📍موقع مميز وقريبة 👈من طريق السويس 👈وكمبوند حسن علام عرض لفتره محدوده بـ1,500,000 كاش
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: زياد
التليفون: 01008011136

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العنوان: المنطقه السابعه- مدينة الشروق
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/3/2020
رقم الإعلان: 2054855
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1/3/2020
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1/3/2020
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1/3/2020
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1/3/2020
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العنوان:

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القسم: 

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1/3/2020
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العنوان:

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29/2/2020
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العنوان:

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29/2/2020
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القسم: 

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29/2/2020
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