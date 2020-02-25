(للبيع)
|بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 295 م امامي ومدخل خاص +حديقة عباره عن : (3 نوم +2 حمام + رسيبشن + مطبخ + تراس ) تسليم فوري بعداد الكهرباء. ( نصف تشطيب ) 📍موقع مميز وقريبة 👈من طريق السويس 👈وكمبوند حسن علام عرض لفتره محدوده بـ1,500,000 كاش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|زياد
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|المنطقه السابعه- مدينة الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|15,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054158
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