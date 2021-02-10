بارقي الاحياء السكنية امتلك شقتك دور ارضي بجاردن لحفلات الشواه ف العاصمة

تقدر تختار شقتك بالفيو اللي ع مزاجك في ارقي المناطق السكنية ف العاصمة الجديدة وبافضل الخدمات ليك ولاسرتك من : -منتزهات ف جميع انحاء الكمبوند -نادي اجنماعي -نادي صحي -2مول تجاري بمقدم 154 الفـ وقسط بدون فوايد وانظمة سداد مختلفة ومتنوعة شقتك دور ارضي بجاردن مكون من : (3 غرفة +2حمام+ مطبخ + ريسبشن ) باطلاله متميزة يلا كلمنا واحجز وحدتك قبل اي حد فون او واتساب ع 01021551076