بارقي الاحياء السكنية امتلك شقتك دور ارضي بجاردن لحفلات الشواه ف العاصمة

(للتقسيط)
|تقدر تختار شقتك بالفيو اللي ع مزاجك في ارقي المناطق السكنية ف العاصمة الجديدة وبافضل الخدمات ليك ولاسرتك من : -منتزهات ف جميع انحاء الكمبوند -نادي اجنماعي -نادي صحي -2مول تجاري بمقدم 154 الفـ وقسط بدون فوايد وانظمة سداد مختلفة ومتنوعة شقتك دور ارضي بجاردن مكون من : (3 غرفة +2حمام+ مطبخ + ريسبشن ) باطلاله متميزة يلا كلمنا واحجز وحدتك قبل اي حد فون او واتساب ع 01021551076
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01021551076
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- العاصمة الاداريه الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|154,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083445
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