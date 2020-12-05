بارقى الاحياء بمدينه الشروق

بالحي الاول شرق " فيلات " 📍موقع ممتاز علي الطريق مباشراً 👈في نفس شارع جرين هيلز 👈وطريق الاوسط شقه 170 م عباره عن ( 3 غرف + 3 حمام + 2 ريسبشن+ مطبخ + تراس ) بالدور الثاني بعد الارضي 🎉عرض لفترة محدودة 750,000 كاش بدل 770,000 👈الاستلام خلال 8 شهور لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق والعبور