بارقى الاحياء بمدينه الشروق

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تفاصيل الإعلان
بالحي الاول شرق " فيلات " 📍موقع ممتاز علي الطريق مباشراً 👈في نفس شارع جرين هيلز 👈وطريق الاوسط شقه 170 م عباره عن ( 3 غرف + 3 حمام + 2 ريسبشن+ مطبخ + تراس ) بالدور الثاني بعد الارضي 🎉عرض لفترة محدودة 750,000 كاش بدل 770,000 👈الاستلام خلال 8 شهور لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق والعبور
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: زياد
التليفون: 01027775012

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الحي الاول- مدينة الشروق
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 750,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/12/2020
رقم الإعلان: 2075153
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2/12/2020
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2/12/2020
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2/12/2020
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2/12/2020
صورة الاعلان: شقة تحفه بجوار مدنتى - في القاهرة مصر

شقة تحفه بجوار مدنتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اشترى بيتك الجديد بأفضل مواقع #القاهرةالجديدة فى كمبوند سراى بجوار #مدينتى مباشرة بمقدم ٥ % .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

2/12/2020
صورة الاعلان: شقة تحفه بجوار مدنتى - في القاهرة مصر

شقة تحفه بجوار مدنتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#شقة_للبيع شقتك فى القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى فى كمبوند سراى بمساحة ١٥٦ متر بف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

2/12/2020
صورة الاعلان: شقة تحفه بجوار مدنتى - في القاهرة مصر

شقة تحفه بجوار مدنتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ادفع ١١٦ ألف وأستلم شقتك فى القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى فى كمبوند سراى فى خلال س.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

2/12/2020
صورة الاعلان: فيلا للبيع بالقاهرة الجديده باقل سعر - في القاهرة مصر

فيلا للبيع بالقاهرة الجديده باقل سعر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#اشترى فيلتك دلوقتى فى أفضل مكان فى كمبوند سراى #القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى مباشرة فيلتك فى القا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

2/12/2020
صورة الاعلان: شقة مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر - في القاهرة مصر

شقة مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

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امتلك شقتك فى أرقى مواقع #العاصمة_الادارية الجديدة أمام النهر الأخضر و دقايق من الجامعة البريطانية و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

2/12/2020
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