بارقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
بالحي الاول شرق " فيلات " 📍موقع ممتاز علي الطريق مباشراً 👈في نفس شارع جرين هيلز 👈وطريق الاوسط شقه 170 م عباره عن ( 3 غرف + 3 حمام + 2 ريسبشن+ مطبخ + تراس ) بالدور الثاني بعد الارضي 🎉عرض لفترة محدودة 750,000 كاش بدل 770,000 👈الاستلام خلال 8 شهور لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق والعبور ( التاسعة , الثانية , الثالثة , الخامسة , الحي الرابع فيلات )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ziad
التليفون: 01027775012

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العنوان: الحي الاول- مدينة الشروق
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 750,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/11/2020
رقم الإعلان: 2073044
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