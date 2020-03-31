بارخص الاسعار امتلك شاليهك بروف فى العين السخنة

(للبيع)
|شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش بروف مميز 125 م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من اجمل شاطئ رملى وبحر وخدمات ملهاش مثيل كل ده بارخص الاسعار وبالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك بروف مميز فى لاسيرؤينا بالم بيتش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|184,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057187
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