بارت تايم لوظيفة ادخال بيانات : الشفت 6 ساعات : تامين صحي : تامين اجتماعي : زيادة سنوية 12 %كل سنة : يتم قبول الطالب مع مراعاة المواعيد والشفتات والأجازات : راتب 4000ج في الشهر – تدريب براتب لمن لا يملك الخبرة – مؤهل متوسط التواصل واتس فقط 01062972973 الكود 200100