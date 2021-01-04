(فرصة عمل)
|بارت تايم لوظيفة ادخال بيانات : الشفت 6 ساعات : تامين صحي : تامين اجتماعي : زيادة سنوية 12% كل سنة : يتم قبول الطلاب مع مراعاة المواعيد والشفتات والاجازات : راتب 4000ج في الشهر – تدريب براتب لمن لا يملك الخبرة – مؤهل متوسط اسلام ابراهيم +20 106 297 2973 التواصل واتس فقط والرد خلال 12 ساعه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mardian oriental
|التليفون:
|01017493086
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|العنوان:
|Al Ayat- Cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078975
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