بارتشن زجاج سيكوريت للبيع

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بارتشن زجاج سيكوريت للبيع - في القليوبية مصر

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جلاس سيتى بتقدم جميع خدمات زجاج السيكوريت من كبائن شاور , واجهات , قواطيع بارتشن , اسقف , درابزين هاندريل ,أبواب نستخدم جميع الانظمة بما ناسب مع مساحة وديكور المطلوب من مفصلى , جرار , قابل للطئ , منطبق جلاس سيتى لديها سابقة اعمال قوية علشان تبقى مطمن وانت بتتعامل معانا ـ بنك مصر , النادى الاهلى , شركة تروبيكانا , مستشفى الشرطة م/أحمد سمير ت / 01020408188 واتس/ 01020408188
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: glass city
التليفون: 01020408188

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العبور- العبور
القليوبية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 40 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/11/2021
رقم الإعلان: 2111243
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: موظفين لعمل إعلانات للشركة

موظفين لعمل إعلانات للشركة

(فرصة عمل)

موظفين لعمل إعلانات للشركة براتب شهري 4000ج وزيادة سنوية 2 في السنة وتامين صحي وتامين اجتماعي – لشفت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

14/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندس مدنى ومساح ودهان وسباك للعمل فى السعودية

مطلوب مهندس مدنى ومساح ودهان وسباك للعمل فى السعودية

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل فى شركة انشاءات و مقاولات بمدينه الرياض - بالمملكة العربيه السعوديه ** مهندس مدني متمكن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

14/11/2021
صورة الاعلان: ملابس طبية - تصنيع ملابس عمليات لليونيفورم شركة Tn

ملابس طبية - تصنيع ملابس عمليات لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

ملابس طبية - تصنيع ملابس عمليات لليونيفورم شركة Tn اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيات مت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/11/2021
صورة الاعلان: ملابس حضانات - اماكن تصنيع يونيفورم حضانات

ملابس حضانات - اماكن تصنيع يونيفورم حضانات

(للبيع)

ملابس حضانات - اماكن تصنيع يونيفورم حضانات01022216888 تصنيع جميع موديلات يونيفورم الحضانه باعلى جود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/11/2021
صورة الاعلان: ملابس الامن - اماكن تصنيع يونيفورم امن لليونيفورم شركة Tn ا

ملابس الامن - اماكن تصنيع يونيفورم امن لليونيفورم شركة Tn ا

(للبيع)

ملابس الامن - اماكن تصنيع يونيفورم امن لليونيفورم شركة Tn افضل موديلات يونيفورم الامن وشركات الحراس.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/11/2021
صورة الاعلان: ملابس هاوس كيبنج - يونيفورم عمال نظافة المنزل

ملابس هاوس كيبنج - يونيفورم عمال نظافة المنزل

(للبيع)

ملابس هاوس كيبنج - يونيفورم عمال نظافة المنزل 01022216888 متحصصين فى تصنيع يونيفورم الهاوسكيبنج ويو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مطعم - موديلات يونيفورم مطاعم

يونيفورم مطعم - موديلات يونيفورم مطاعم

(للبيع)

يونيفورم مطعم - موديلات يونيفورم مطاعم 01119959296 احدث موديلات يونيفورم الشيف والويتر نصنع جميع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/11/2021
صورة الاعلان: افضل شركة يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn

افضل شركة يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

افضل شركة يونيفورم مصانع لليونيفورم Tn شركة يونيفورم المصانع وشركات البترول يونيفورم بسعر الجملة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/11/2021
صورة الاعلان: الزى المدرسي - بلوفر و جاكيت للمدارس

الزى المدرسي - بلوفر و جاكيت للمدارس

(للبيع)

الزى المدرسي - بلوفر و جاكيت للمدارس 01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و يونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/11/2021
صورة الاعلان: صيانة الالوميتال الاصيل للالوميتال

صيانة الالوميتال الاصيل للالوميتال

(طلب عمل)

صيانة الالوميتال الاصيل للالوميتال صيانة الالوميتال يعنى تصليح الالوميتال العطلان من اوكر ومفاتيح وم.
العنوان:

الجيزة - مصر

321 جنيه

14/11/2021
صورة الاعلان: صيانة الالوميتال الاصيل للالوميتال

صيانة الالوميتال الاصيل للالوميتال

(طلب عمل)

صيانة الالوميتال الاصيل للالوميتال صيانة الالوميتال يعنى تصليح الالوميتال العطلان من اوكر ومفاتيح وم.
العنوان:

الجيزة - مصر

321 جنيه

14/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنى انتاج لكبرى مصانع السجاد بالسعوديه ( الدمام ) :

مطلوب فنى انتاج لكبرى مصانع السجاد بالسعوديه ( الدمام ) :

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى مصانع السجاد بالسعوديه ( الدمام ) : فنى انتاج بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندس ميكانيكا لكبرى مصانع البلاستيك بالسعوديه ( جده ) :

مطلوب مهندس ميكانيكا لكبرى مصانع البلاستيك بالسعوديه ( جده ) :

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى مصانع البلاستيك بالسعوديه ( جده ) : مهندس ميكانيكا بالشروط الأتيه : بكالريويس هندسه مي.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

14/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندس انتاج لكبرى مصانع السجاد بالسعوديه ( الدمام ) :

مطلوب مهندس انتاج لكبرى مصانع السجاد بالسعوديه ( الدمام ) :

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى مصانع السجاد بالسعوديه ( الدمام ) : مهندس أنتاج بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سن.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

14/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى مكاتب الهندسة بالرياض السعودية

مطلوب لكبرى مكاتب الهندسة بالرياض السعودية

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى المكاتب الهندسه السعوديه ( الرياض ) مهندس مدنى تصميم بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

14/11/2021
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