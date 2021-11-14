بارتشن زجاج سيكوريت للبيع

جلاس سيتى بتقدم جميع خدمات زجاج السيكوريت من كبائن شاور , واجهات , قواطيع بارتشن , اسقف , درابزين هاندريل ,أبواب نستخدم جميع الانظمة بما ناسب مع مساحة وديكور المطلوب من مفصلى , جرار , قابل للطئ , منطبق جلاس سيتى لديها سابقة اعمال قوية علشان تبقى مطمن وانت بتتعامل معانا ـ بنك مصر , النادى الاهلى , شركة تروبيكانا , مستشفى الشرطة م/أحمد سمير ت / 01020408188 واتس/ 01020408188