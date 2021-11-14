بارتشن زجاج سيكوريت للبيع

(للبيع)
|جلاس سيتى بتقدم جميع خدمات زجاج السيكوريت من كبائن شاور , واجهات , قواطيع بارتشن , اسقف , درابزين هاندريل ,أبواب نستخدم جميع الانظمة بما ناسب مع مساحة وديكور المطلوب من مفصلى , جرار , قابل للطئ , منطبق جلاس سيتى لديها سابقة اعمال قوية علشان تبقى مطمن وانت بتتعامل معانا ـ بنك مصر , النادى الاهلى , شركة تروبيكانا , مستشفى الشرطة م/أحمد سمير ت / 01020408188 واتس/ 01020408188
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|glass city
|التليفون:
|01020408188
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|العنوان:
|العبور- العبور
القليوبية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|40 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111243
4,000 جنيه
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321 جنيه
321 جنيه
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