بادر بحجز شقتك في ارمونيا واضمن لأسرتك حياة راقية افضل

(للبيع)
|امتلك شقتك في كمبوند ارمونيا قريب من العديد من المناطق الحيويه واهمها مدينتي علي بعد دقائق من فندق الماسه ومسجد الفتاح العليم ويبعد عن النهر الاخضر بخطوات اكبر حديقة مركزيه من خدمات الكمبوند مساحات خضرا امن وحراسه علي مدار اليوم منطقه مخصصه للاطفال نادي رياضي بداخله مجموعه متنوعه من الملاعب الرياضيه مساحة شقتك 146م(3غرف+ريسبشن+مطبخ+3حمام) بأقل مقدم عشان تعرف اكتر كلمنا او ابعتلنا واتس اب علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شاهنده
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|ارمونيا- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|349,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112795
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