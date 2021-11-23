بادر بحجز شقتك في ارمونيا واضمن لأسرتك حياة راقية افضل

(للبيع)
|امتلك شقتك في كمبوند ارمونيا قريب من العديد من المناطق الحيويه واهمها مدينتي علي بعد دقائق من فندق الماسه ومسجد الفتاح العليم ويبعد عن النهر الاخضر بخطوات اكبر حديقة مركزيه من خدمات الكمبوند مساحات خضرا امن وحراسه علي مدار اليوم منطقه مخصصه للاطفال نادي رياضي بداخله مجموعه متنوعه من الملاعب الرياضيه مساحة شقتك 146م(3غرف+ريسبشن+مطبخ+3حمام) بأقل مقدم عشان تعرف اكتر كلمنا او ابعتلنا واتس اب علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شاهنده
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|ارمونيا- العاصمةالادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|349,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112458
189,000 جنيه
364,000 جنيه
466,000 جنيه
334,000 جنيه
420,000 جنيه
775,000 جنيه
775,000 جنيه
775,000 جنيه
800,000 جنيه
1,200,000 جنيه
1,350,000 جنيه
2,400 جنيه
5,700 جنيه
8,500 جنيه
17,000 جنيه