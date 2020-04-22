باجمل منظر ع لاند السكيب امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|استمتع باجمل لاند سكيب وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من المدينة الطبية وطريق السخنة وكل الخدمات اللى تحتاجها نادى رياضى عشان تعمل رياضة كل يوم وافخم المطاعم والكافيهات وملاهى للاطفال شقتك 150 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) باقل مقدم واطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك باجمل لاند سكيب فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|230,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058367
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