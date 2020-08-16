باجمل منظر ع النافورة الراقصة امتلك محل فى لافاييت مول

(للبيع)
|محلك فى لافاييت مول باجمل اطلالة ع النافورة الراقصة 37 م قريب من حى الوزارات وامام فندق الماسة بخدمات مميزة جدا داخل المول : Bowling سينما Kids area وخدمات تانية كتير باقل مقدم وبالتقسيط ع 10 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه ابعتلنا ع الواتس ع 01201135481 اواتصل وامتلك محلك فى لافاييت مول
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|592,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065170
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