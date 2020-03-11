باجمل احساس هتعيش قريب من اجمل بحر فى راس سدر

(للبيع)
|عيش احساسك الجميل وامتلك شاليه فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس 115م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من اجمل بحر من غير امواج عالية وكل خدماتك المتكاملة بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 10 سنين بدون فوئاد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك وعيش احساسك فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|230,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055752
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