باارقي المناطق بمدينة الشروق 📍من شركة زياد للاستثمار العقارى

(للبيع)
|#عروض_الكاش ـ _شقه 135 م بالحي الثاني فيلات استلام فوري بـ 469,000 ج كاش _شقه 140 م بالمنطقه الثالثه استلام فوري بـ460,000 ج كاش _شقة 200 م بالحي الثاني سعر المتر بـ3,999 ج كاش _دوبلكس 320م +حديقه بالحي الاول بـ790,000ج كاش _لدينا جميع المساحات وافضل المواقع بمدينة الشروق ولدينا محلات تجاريه بتسهيلات ✅جودة تشطيب عالية ✅مداخل من الرخام ✅افضل الواجهات المعمارية ✅مواقع مميزة 👈سعر خاص للكاش 👈تسهيلات في السداد 👈يوجد استلام فوري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055309
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