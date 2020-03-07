باارقي المناطق بمدينة الشروق 📍من شركة زياد للاستثمار العقارى

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تفاصيل الإعلان
#عروض_الكاش ـ _شقه 135 م بالحي الثاني فيلات استلام فوري بـ 469,000 ج كاش _شقه 140 م بالمنطقه الثالثه استلام فوري بـ460,000 ج كاش _شقة 200 م بالحي الثاني سعر المتر بـ3,999 ج كاش _دوبلكس 320م +حديقه بالحي الاول بـ790,000ج كاش _لدينا جميع المساحات وافضل المواقع بمدينة الشروق ولدينا محلات تجاريه بتسهيلات ✅جودة تشطيب عالية ✅مداخل من الرخام ✅افضل الواجهات المعمارية ✅مواقع مميزة 👈سعر خاص للكاش 👈تسهيلات في السداد 👈يوجد استلام فوري
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ziad company
التليفون: 01008011136

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العنوان: - الشروق
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/3/2020
رقم الإعلان: 2055309
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السعر
تاريخ الإعلان
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خلى ليك خصوصية ملهاش مثيل وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

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7/3/2020
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7/3/2020
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باقوي عروض بمدينه الشروق

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العنوان:

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5/3/2020
صورة الاعلان: بتحب تعمل شوبينج كل يوم تعالى امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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5/3/2020
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امتلك وحدتك الان بمدينة الشروق من شركه زياد للمقاولات والاستثمار العقارى

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5/3/2020
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- في القاهرة مصر

شقة للبيع بالعاصمة الادارية الجديدة بالقرب من حي السفارات وحي الوزارات وامام جامعة انترناشيونال وجمب.
العنوان:

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القسم: 

177,000 جنيه

5/3/2020
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ابدأ استثمار جديد بأمتلاكك شقة بالعاصمة الادارية

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- في القاهرة مصر

ابدأ استثمار جديد بأمتلاكك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة واضمن مستقبلك ومستقبل اولادك وشقتك 180م (4غ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

198,000 جنيه

5/3/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك بالعاصمة بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح - في القاهرة مصر

امتلك شقتك بالعاصمة بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

دلوقتي شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة بأقل الاسعار بكمبوند green avenue في منطقة ال R7 بالقرب من الن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

220,000 جنيه

5/3/2020
صورة الاعلان: شقه للبيع بأشيك شوارع مصر الجديده 250 متر أمام حديقه الميرلاند مباشره - في القاهرة مصر

شقه للبيع بأشيك شوارع مصر الجديده 250 متر أمام حديقه الميرلاند مباشره

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لصفوة المجتمع شقه مميزه بمصر الجديده امام حديقه الميرلاند مباشره مساحتها 250 متر مقسمة الي 3 غرف نوم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,500,000 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: شقتك بأقل سعر امام جامعة انترناشيونال بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

شقتك بأقل سعر امام جامعة انترناشيونال بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك امام جامعة انترناشيونال بالعاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر وبالقرب من المولات التجارية وا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

150,000 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: شقتك بالقرب من ديزني لاند في العاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

شقتك بالقرب من ديزني لاند في العاصمة الادارية الجديدة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك الجديدة في العاصمة الادراية الجديدة واسكن بالقرب من ديزني لاند والمدينة الطبية واكبر شبكة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع بكمبوند GREEN AVENUE العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

شقة للبيع بكمبوند GREEN AVENUE العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

شقة للبيع بمكان مميز جدا بالعاصمة الادارية الجديدة بكمبوند GREEN AVENUE بالقرب من النهر الاخضر والمو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

210,000 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: قريب من مسجد الفتاح العليم امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

قريب من مسجد الفتاح العليم امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

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امتلك شقتك فى Town Gate بالعاصمة الادارية الجديدة قريب من مسجد الفتاح العليم وفندق الماسة وحى السفار.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

520,000 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: خليك قريب من كل خدماتك وامتلك شقتك فى تاون جيت - في القاهرة مصر

خليك قريب من كل خدماتك وامتلك شقتك فى تاون جيت

(للبيع)

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امتلك شقتك فى العاصمة الادارية وسط كل الخدمات كافيهات ونادى رياضى وجراجات لكل عمارة ومدارس وعيادات ط.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

475,000 جنيه

3/3/2020
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