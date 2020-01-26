باااقل الاسعااار 📍من شركة زياد للاستثمار العقارى

(للبيع)
|#عروض_الكاش ـ _شقه 145 م بحرية بالمنطقة الاولي بـ 450,000 ج كاش بدل 500,000 ج _شقه 150 م بالحي الاول + حديقة بـ666,000 ج كاش بدل من 710,000 ج _شقة 185 م اماميه بالمنطقه الاولي بـ 720,000 ج كاش بدل 770,000 ج _لدينا مساحات اخرى تناسب الجميع وبجميع المناطق والاحياء بمدينة الشروق ✅جودة تشطيب عالية ✅مداخل من الرخام ✅افضل الواجهات المعمارية ✅مواقع مميزة 👈سعر خاص للكاش 👈تسهيلات في السداد 👈يوجد استلام فوري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050536
185,000 جنيه
200,000 جنيه
210,000 جنيه
525,000 جنيه
195,000 جنيه
251,000 جنيه
213,000 جنيه
163,000 جنيه
255,000 جنيه
190,000 جنيه
184,000 جنيه
342,000 جنيه
186,000 جنيه
236,000 جنيه
165,000 جنيه