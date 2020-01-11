باااقل الاسعااار 📍من شركة زياد للاستثمار العقارى

(للبيع)
|بارقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق #عروض_الكاش ـ _شقه 145 م بحرية بالمنطقة الاولي بـ 450,000 ج كاش بدل 500,000 ج _شقه 150 م بالحي الاول + حديقة بـ666,000 ج كاش بدل من 710,000 ج _شقة 185 م اماميه بالمنطقه الاولي بـ 720,000 ج كاش بدل 770,000 ج _لدينا مساحات اخرى تناسب الجميع وبجميع المناطق والاحياء بمدينة الشروق ✅جودة تشطيب عالية ✅مداخل من الرخام ✅افضل الواجهات المعمارية ✅مواقع مميزة 👈سعر خاص للكاش 👈تسهيلات في السداد 👈يوجد استلام
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048494
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