باااقل الاسعااار من شركة متانة للتسويق العقاري (للبيع)

(للبيع)
|مساحه الارض 820. العماره علي شقتين مساحه الشقه تقريبا 280. تقع في اللوتس الجنوبية متوفر فى الدور الثالث أو الرابع. تاني صف من شارع ٩٠ 3غرف و3حمامات منهم حمام في الماستر رووم ريسبشن4 قطع وغرفة معيشة وبلكونة للتواصل واتس: 01128295940 للتواصل فون: 01144413610
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|صلاح عبد الحليم
|التليفون:
|01144413610
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|العنوان:
|اللوتس الجنوبية تاني صف من شارع ٩٠- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/12/2020
|رقم الإعلان:
|2074850
775,000 جنيه
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775,000 جنيه
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