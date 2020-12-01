باااقل الاسعااار من شركة متانة للتسويق العقاري (للبيع)

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صورة الاعلان: باااقل الاسعااار من شركة متانة للتسويق العقاري (للبيع) - في القاهرة مصر

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مساحه الارض 820. العماره علي شقتين مساحه الشقه تقريبا 280. تقع في اللوتس الجنوبية متوفر فى الدور الثالث أو الرابع. تاني صف من شارع ٩٠ 3غرف و3حمامات منهم حمام في الماستر رووم ريسبشن4 قطع وغرفة معيشة وبلكونة للتواصل واتس: 01128295940 للتواصل فون: 01144413610
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: صلاح عبد الحليم
التليفون: 01144413610

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: اللوتس الجنوبية تاني صف من شارع ٩٠- القاهرة الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/12/2020
رقم الإعلان: 2074850
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بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة

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بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة 🎉بالحي السادس 📍شقه 155 م واجهه وناصية عبارة ع.
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1/12/2020
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1/12/2020
صورة الاعلان: بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة - في القاهرة مصر

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بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة 🎉بالحي السادس 📍شقه 155 م واجهه وناصية عبارة ع.
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1/12/2020
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30/11/2020
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29/11/2020
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29/11/2020
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#شقة_للبيع #التجمع شقة للبيع فى أفضل وأرقى مواقع التجمع فى الجولدن سكوير؛ 10 دقايق من الجامعة الأمر.
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29/11/2020
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بنك #فيصل_الاسلامى يطرح ثانى مشاريعه فى #العاصمةالادارية بموقع متميز جدا أمام #النهرالاخضر و £.
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القسم: 

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29/11/2020
صورة الاعلان: شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

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- في القاهرة مصر

بالحي الاول شرق " فيلات " 📍موقع ممتاز علي الطريق مباشراً 👈في نفس شارع جرين .
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28/11/2020
صورة الاعلان: شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بالحي الاول شرق " فيلات " 📍موقع ممتاز علي الطريق مباشراً 👈في نفس شارع جرين ه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

28/11/2020
صورة الاعلان: شق مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر - في القاهرة مصر

شق مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عرض لفترة محدوده سعر المتر 6 الاف جنيه فقط في #العاصمة_ الادارية دلوقتى شقتك هتبقي ف اول كمبوند sma.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

28/11/2020
صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى - في القاهرة مصر

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تاج سيتى #لفترة_محدودة جدا أدفع مقدم ٥% فقط وتقسيط على ٧ سنوات بدون فوائد وامتلك وحدتك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

28/11/2020
صورة الاعلان: شقة تحفه بجوار مدنتى - في القاهرة مصر

شقة تحفه بجوار مدنتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى كمبوند سراى فى القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى المشروع على مساحة ١١٠.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

28/11/2020
صورة الاعلان: شقة تحفه بجوار مدنتى - في القاهرة مصر

شقة تحفه بجوار مدنتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#شقة_للبيع شقة لقطة بمساحة ١٥٦ متر بفيو مميز جدا فى أرقى مكان فى القاهرة الجديدة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

28/11/2020
صورة الاعلان: شقة تحفه بجوار مدنتى - في القاهرة مصر

شقة تحفه بجوار مدنتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ادفع ١١٦ ألف وأستلم الشقة ف خلال سنة وقسط الباقى على ٧ سنوات ؛ شقة بمساحة &.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

28/11/2020
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