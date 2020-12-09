باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري

(للبيع)
|👈شقه 190متر واجهة بحري (استلام فوري للشقة) (3غرف +3حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق * بالمنطقه الثالثة عمارات* موقع مميز وقريبه من طريق الحريه ومركز المدينة ونادى الشروق عرررووووض بأقل الاسعار بـ720,000 ج كاش بدل من 770,000ج الاستلام خلال 3 شهور للعقار
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01006636646
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|العنوان:
|الحي الثالث- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|9/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075685
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