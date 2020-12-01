باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري

(للبيع)
|دوبلكس 600متر +110مترحديقة امامية عبارة عن ( 4غرف + 4حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق * بالمنطقه الثالثة عمارات* موقع مميز 📍وقريبه من 👈طريق الحريه 👈ومركز المدينة 👈ونادى الشروق 📍فرصة بأقل سعر ب1,500,000 ج كااش استلام خلال 3 شهوور
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|المنطقه الثامنه- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/12/2020
|رقم الإعلان:
|2074791
775,000 جنيه
775,000 جنيه
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