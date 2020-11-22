باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري

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تفاصيل الإعلان
بالحي الاول شرق " فيلات " 📍موقع ممتاز علي الطريق مباشراً 👈في نفس شارع جرين هيلز 👈وطريق الاوسط شقه 150 م +100 م روف عباره عن ( 3 غرف +2 حمام + 2 ريسبشن+ مطبخ + تراس ) 🎉عرض لفترة محدودة بـ570,000 ج كاش
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ziad company
التليفون: 01008011136

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العنوان: المنطقه الثامنه- الشروق
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/11/2020
رقم الإعلان: 2073502
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صورة الاعلان: شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بالحي الاول شرق " فيلات " 📍موقع ممتاز علي الطريق مباشراً 👈في نفس شارع جرين ه.
العنوان:

القاهرة - مصر
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اتصل

22/11/2020
صورة الاعلان: دوبلكس 600متر +110متر بالشروق - في القاهرة مصر

دوبلكس 600متر +110متر بالشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دوبلكس 600متر +110مترحديقة امامية عبارة عن ( 4غرف + 4حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق * با.
العنوان:

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21/11/2020
صورة الاعلان: شق مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر - في القاهرة مصر

شق مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

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- في القاهرة مصر

عرض لفترة محدودة جدا🔥🔥 فى #العاصمة_الادارية تطرح شركة #رافكو الراعى العقارى للنادي ا.
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القاهرة - مصر
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21/11/2020
صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى - في القاهرة مصر

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فرصة لن تتكرر احجز الان شقتك بأطول فترة سداد فى تاج سيتى فى #التجمع أمام ميراج سيتى وفندق الماريوت .
العنوان:

القاهرة - مصر
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21/11/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع بالقاهرة الجديده باقل سعر - في القاهرة مصر

شقة للبيع بالقاهرة الجديده باقل سعر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى كمبوند سراى فى القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى المشروع على مساحة ١١٠&.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بجوار مدينتى - في القاهرة مصر

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بجوار مدينتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#شقة_للبيع شقة لقطة بمساحة ١٥٦ متر بفيو مميز جدا فى أرقى مكان فى القاهرة الجديدة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/11/2020
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صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بجوار مدينتى - في القاهرة مصر

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بجوار مدينتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اشترى بيتك الجديد بأفضل مواقع #القاهرةالجديدة بجوار #مدينتى مباشرة بمقدم ٥ % فقط وانظمة سداد .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بجوار مدينتى - في القاهرة مصر

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بجوار مدينتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ادفع ١١٦ ألف وأستلم الشقة ف خلال سنة وقسط الباقى على ٧ سنوات ؛ شقة بمساحة &#.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بالتجمع الخامس - في القاهرة مصر

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا بالتجمع الخامس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#شقة_للبيع #التجمع شقة للبيع فى أفضل وأرقى مواقع التجمع فى الجولدن سكوير؛ 10 دقايق من الجامعة الأم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: اقل سعر متر للشقق في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

اقل سعر متر للشقق في العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بنك #فيصل_الاسلامى يطرح ثانى مشاريعه فى #العاصمةالادارية بموقع متميز جدا أمام #النهرالاخضر و £.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا - في القاهرة مصر

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#عرض خاص لفترة محدودة #اسكن في #العاصمةالادارية في #افضل موقع بالعاصمة بال R7 في كمبوند #ILMONDO وت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: شقة للايجار امام سيتي ستارز مباشره مدينة - في القاهرة مصر

شقة للايجار امام سيتي ستارز مباشره مدينة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لاصحاب المستويات الراقية استديو مفروش للايجار امام سيتي ستارز مباشره مدينة نصر يطل على حمام سباحة او.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900 جنيه

21/11/2020
صورة الاعلان: شقه مفروشه فندقيه للايجار بانوراما بموقع مميز بمدينه بين عباس العقاد ومكرم - في القاهرة مصر

شقه مفروشه فندقيه للايجار بانوراما بموقع مميز بمدينه بين عباس العقاد ومكرم

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقه مفروشه فندقيه للايجار بانوراما بموقع مميز بمدينه بين عباس العقاد ومكرم عبيد منطقه هاديه بوسط اشه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900 جنيه

20/11/2020
صورة الاعلان: بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م - في القاهرة مصر

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900,000 جنيه

19/11/2020
صورة الاعلان: بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه - في القاهرة مصر

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900,000 جنيه

19/11/2020
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