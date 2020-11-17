باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري

(للبيع)
|شقه 180 م بحريه + مساحة رووف مفتوحة 100م عباره عن : ( 3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + 100 م تراس ) (استلام 4 شهور) موقع مميز 📍وقريبه من 👈طريق الاوسط 👈وطريق الحريه 🎉عرض لمدة اسبوع بـ720,000ج كاش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|المنطقه الثامنه- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|720,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072855
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