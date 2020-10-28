باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري

(للبيع)
|👈بالمنطقة الثامنة 🎉شقه 185 م امامية و بحريه و ناصية ( استلام فوري)نص تشطيب عباره عن : ( 3غرف + 3حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) موقع مميز 📍وقريبه من 👈طريق الاوسط 👈وطريق الحريه 👈كمبوند حسن علام 🎉عرووووض باسعار مناسبه جدا لفتره محدوده ب 850,000 كاش دور اول بعد الارضي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|المنطقه الثامنه- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|850,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070693
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