باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري

(للبيع)
|وتقدم اقوى عرووضها بأسعار زمان شقه 180 م امامية عباره عن : ( 3 غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقى المناطق بالمنطقه السادسه موقع مميز 📍وقريبه من 👈طريق الاوسط 👈طريق الحريه 👈وطريق مصر السويس وتطل على كمبوند المعادي فيو ومنطقه الجامعات مباشره 🎉عرض لفتره محدوده جدا بـ750,000 ج كاش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053270
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