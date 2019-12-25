باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري وتقدم اقوى عرووضها بأسعار زمان شقه 180 م امامية عباره عن : ( 3 غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقى المناطق بالمنطقه السادسه موقع مميز 📍وقريبه من 👈طريق الاوسط 👈طريق الحريه 👈وطريق مصر السويس وتطل على كمبوند المعادي فيو ومنطقه الجامعات مباشره 🎉عرض لفتره محدوده جدا بـ750,000 ج كاش لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق ( التاسعة , الثانية , الثالثة , الخامسة , الحي الرابع والاول والثانى والثالث فيلات )