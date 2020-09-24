باااقل الاسعااار شقة (للبيع) في التجمع الخامس

(للبيع)

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صورة الاعلان: باااقل الاسعااار شقة (للبيع) في التجمع الخامس - في القاهرة مصر

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مساحه الارض 820. العماره علي شقتين مساحه الشقه تقريبا 280. تقع في اللوتس الجنوبية متوفر فى الدور الثالث أو الرابع. تاني صف من شارع ٩٠ 3غرف و 3حمامات وحمام منهم في الماستر رووم ريسبشن ب 4 قطع غرفه معيشة و بلكونة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: صلاح عبد الحليم
التليفون: 01144413610

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العنوان: اللوتس الجنوبية تاني صف من شارع ٩٠- القاهرة الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/12/2020
رقم الإعلان: 2074906
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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

115,000 جنيه

24/9/2020
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