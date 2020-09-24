باااقل الاسعااار شقة (للبيع) في التجمع الخامس

(للبيع)
|مساحه الارض 820. العماره علي شقتين مساحه الشقه تقريبا 280. تقع في اللوتس الجنوبية متوفر فى الدور الثالث أو الرابع. تاني صف من شارع ٩٠ 3غرف و 3حمامات وحمام منهم في الماستر رووم ريسبشن ب 4 قطع غرفه معيشة و بلكونة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|صلاح عبد الحليم
|التليفون:
|01144413610
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|اللوتس الجنوبية تاني صف من شارع ٩٠- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/12/2020
|رقم الإعلان:
|2074906
115,000 جنيه