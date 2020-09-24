باااقل الاسعااار شقة (للبيع) في التجمع الخامس

مساحه الارض 820. العماره علي شقتين مساحه الشقه تقريبا 280. تقع في اللوتس الجنوبية متوفر فى الدور الثالث أو الرابع. تاني صف من شارع ٩٠ 3غرف و 3حمامات وحمام منهم في الماستر رووم ريسبشن ب 4 قطع غرفه معيشة و بلكونة