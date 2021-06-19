(فرصة عمل)
|مطلوب لمجموعة تجارية بمدينة الرياض بالسعودية بائعين آثاث خبرة من 7 : 10 سنوات فى مجال المفروشات والآثاث المنزلى السن لايزيد عن 35 سنة ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 للاستفسار 01280555515 برجاء الإتصال فى مواعيد العمل من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءً
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الهيلا لالحاق الكوادر المصرية بالخارج
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097529
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11 ريال
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30 ريال
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