مطلوب لمجموعة تجارية بمدينة الرياض بالسعودية بائعين آثاث خبرة من 7 : 10 سنوات فى مجال المفروشات والآثاث المنزلى السن لايزيد عن 35 سنة ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 للاستفسار 01280555515