بإطلالة على مساحات خضراء امتلك شقتك فى صن كابيتال

بفيو ع المساحات الخضراء امتلك شقتك فى صن كابيتال وسط الحضارة والتاريخ قريب من المتحف المصرى الكبير والاهرامات و ع بعد دقائق من مطار سفنكس شقتك 160م (3 غرف +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) بالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط الحضارة والتاريخ فى صن كابيتال