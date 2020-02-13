بإطلالة على مساحات خضراء امتلك شقتك فى صن كابيتال

(للبيع)
|بفيو ع المساحات الخضراء امتلك شقتك فى صن كابيتال وسط الحضارة والتاريخ قريب من المتحف المصرى الكبير والاهرامات و ع بعد دقائق من مطار سفنكس شقتك 160م (3 غرف +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) بالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط الحضارة والتاريخ فى صن كابيتال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|صن كابيتال- 6 اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|204,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052654
210,000 جنيه
239,000 جنيه
197,000 جنيه
1,950,000 جنيه
750,000 جنيه
750,000 جنيه
اتصل
170,000 جنيه
199,000 جنيه
252,000 جنيه
207,000 جنيه
550,000 جنيه
600,000 جنيه
750,000 جنيه
750,000 جنيه