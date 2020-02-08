بأمتلاكك شقة في العاصمة فلوسك هترجعلك بعائد اكبر

(للبيع)
|امتلك واستثمر شقتك في العاصمة الادارية الجديدة وفلوسك رجعالك تاني بعائد أكبر لانها في كمبوند green avenue أميز كمبوند بالعاصمة وقريبة من المنطقه الدبلوماسية وبجوار النهر الأخضر وبالقرب من حى السفارات ودار الأوبرا وشقتك 168م (3غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) وجمب كل خدماتك حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات و وسط امن وحراسة 24 ساعة وممشي للدرجات وكل ده بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|185,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052030
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