بأمتلاكك شاليه في راس سدر صيفك هيبقي احلي

(للتقسيط)
|صيفك احلي بأمتلاكك شاليه خاص بيك وبأسرتك في راس سدر بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد والاستمتاع بأجمل شاطئ رملي ومساحة الشاليه 95م (3غرفة+ريسبشن+2حمام+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|70,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/3/2020
|رقم الإعلان:
|2057138
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