بأمتلاكك شاليه في راس سدر صيفك هيبقي احلي

(للتقسيط)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (جنوب سيناء) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بأمتلاكك شاليه في راس سدر صيفك هيبقي احلي - في جنوب سيناء مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

صيفك احلي بأمتلاكك شاليه خاص بيك وبأسرتك في راس سدر بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد والاستمتاع بأجمل شاطئ رملي ومساحة الشاليه 95م (3غرفة+ريسبشن+2حمام+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 70,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 31/3/2020
رقم الإعلان: 2057138
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: كل الخدمات اللي عاوزها هتلاقيها جمب شاليهك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

كل الخدمات اللي عاوزها هتلاقيها جمب شاليهك في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك جمب كل خدماتك وكل اللي انت عاوزه هتلاقيه من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخو.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

31/3/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع دور اول بتراس فى جولدن بيتش راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع دور اول بتراس فى جولدن بيتش راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع دور اول بتراس فى جولدن بيتش راس سدر 105م تشطيب سوبر لوكس (غرفتين +ريسبشن +مطبخ امريكان +.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

219,000 جنيه

31/3/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع ومصيف ليك ولاولادك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع ومصيف ليك ولاولادك فى راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

عايز مصيف ليك ولاولادك تعالى جولدن بيتش راس سدر وامتلك شاليهك 115 م (2 غرفة +ريسبشن +مطبخ امريكان +2.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

31/3/2020
صورة الاعلان: في رس سدر استمتع بكل الخدمات في مصيفك - في جنوب سيناء مصر

في رس سدر استمتع بكل الخدمات في مصيفك

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر واستمتع بكل الخدمات اللي جمب شاليهك وخلي مصيفك احلي مع اولادك او اصحابك وشاليهك 75م.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

30/3/2020
صورة الاعلان: بحديقة جميلة امتلك شاليهك فى اس سدر - في جنوب سيناء مصر

بحديقة جميلة امتلك شاليهك فى اس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بحديقة جميلة وسط افضل خدمات فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس 120م ( 3 غرف نوم منهم غرفة ماستر.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

203,000 جنيه

30/3/2020
صورة الاعلان: بروف ع اكوا بارك امتلك شاليه فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

بروف ع اكوا بارك امتلك شاليه فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بروف ع الاكوا بارك فى راس سدر 125م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 ح.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

208,000 جنيه

30/3/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر وعيش احلي ايام في عمرك - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر وعيش احلي ايام في عمرك

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عيش احلي ايام حياتك وقضي مصيفك مع اولادك وعيش الويك اند زي مانت عايز وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واك.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

29/3/2020
صورة الاعلان: متفكرش كتير وامتلك في راس سدر بدون فوائد - في جنوب سيناء مصر

متفكرش كتير وامتلك في راس سدر بدون فوائد

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

في راس سدر هتقدر تمتلك شاليهك بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد ومساحته 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

69,000 جنيه

29/3/2020
صورة الاعلان: في شاليهك هتصيف مع اولادك طول السنة في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

في شاليهك هتصيف مع اولادك طول السنة في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر وهتصيف مع اولادك طول السنة بعيد عن الزحمة وبدون ازعاج و وسط امن وحراسة 24 ساع.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: استثمارك هو بداية نجاحك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استثمارك هو بداية نجاحك في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استثمر وانجح واضمن مستقبل اولادك بأمتلاكك شاليه في راس سدر بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

80,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع قريب من مطار راس سدر الجديد - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع قريب من مطار راس سدر الجديد

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع قريب من اجمل بحر فى راس سدر دور اول بتراس 115 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: شاليه دور تانى بروف قريب من البحر فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه دور تانى بروف قريب من البحر فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه دور تانى بروف قريب من اجمل بحر وافضل خدمات فى راس سدر 130 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امر.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

208,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: اختار شاليهك واستلمه فورى فى جولدن بيتش راس سدر - في جنوب سيناء مصر

اختار شاليهك واستلمه فورى فى جولدن بيتش راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

استلم شاليهك فورا واستمتع باجمل بحر وخدمات فى راس سدر دور تانى بروف تشطيب سوبر لوكس 120 م (3 غرف نوم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

200,000 جنيه

19/3/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع استلام فورى فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع استلام فورى فى راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

شاليه استلام فورى وبالتقسيط المريح فى راس سدر قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة وكافيهات ومطاعم وجيم ش.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

198,000 جنيه

19/3/2020
صورة الاعلان: علي اجمل شاطئ في راس سدر اولادك هيتبسطوا - في جنوب سيناء مصر

علي اجمل شاطئ في راس سدر اولادك هيتبسطوا

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

فرح اولادك وامتلك شاليه في راس سدر وصيف علي اجمل شاطئ رملي في راس سدر واولادك هيتبسطوا بالخدمات التر.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

56,000 جنيه

19/3/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager