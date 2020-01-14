بأكبر كمبوند بالعاصمة امتلك شقتك قريبة من كل خدماتك

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بأكبر كمبوند بالعاصمة امتلك شقتك قريبة من كل خدماتك - في القاهرة مصر

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امتلك شقتك بأكبر كمبوند بالعاصمة الادارية الجديدة واستمتع بكل خدماتك القريبة من شقتك من حمامات سباحة ومول تجاري وكيدز اريا وجيم وسبا وجاكوزي ونادي رياضي وخدمات غيرهم كتير وشقتك 160م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح ومن غير ماتدفع اي فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في green avenue
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 170,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/1/2020
رقم الإعلان: 2048969
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صورة الاعلان: بالقرب من المولات التجارية والادارية امتلك شقتك بالعاصمة - في القاهرة مصر

بالقرب من المولات التجارية والادارية امتلك شقتك بالعاصمة

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امتلك شقتك في green avenue العاصمة الادارية الجديدة وبالقرب من المولات التجارية والادارية وجمب الخدم.
العنوان:

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14/1/2020
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14/1/2020
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14/1/2020
صورة الاعلان: عايز تعيش فى هدوء ورفاهية امتلك شقتك فى Town Gate - في القاهرة مصر

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(للبيع)

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عايز تعيش فى هدوء ورفاهية امتلك شقتك فى Town Gate بمساحة 220م (3 غرف+3حمام +ريسبشن +مطبخ +تراس ) بال.
العنوان:

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القسم: 

251,000 جنيه

14/1/2020
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استمتع باجمل ايامك وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

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العنوان:

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القسم: 

153,000 جنيه

14/1/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع بالشروق - في القاهرة مصر

شقة للبيع بالشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة 180 م دبل فيس داخل كمبوند جرين لاند بحريه عباره عن : ( 3 نوم + 3 حمام + 4 رسيبشن + مطبخ + 2 تراس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

850,000 جنيه

13/1/2020
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صورة الاعلان: شقة للبيع بالشروق - في القاهرة مصر

شقة للبيع بالشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة 180 م دبل فيس داخل كمبوند جرين لاند بحريه عباره عن : ( 3 نوم + 3 حمام + 4 رسيبشن + مطبخ + 2 تراس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

850,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع بالشروق - في القاهرة مصر

شقة للبيع بالشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأرقى الاحياء بمدينه الشروق بالحي الاول شرق " فيلات " موقع مميز يطل علي شارع 90 م 📍.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

13/1/2020
صورة الاعلان: عايز تسكن فى العاصمة الادارية مكانك عندنا فىTown Gate - في القاهرة مصر

عايز تسكن فى العاصمة الادارية مكانك عندنا فىTown Gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عايز تسكن فى العاصمة الادارية تعالى وامتلك شقتك 150 م تشطيب اكسترا لوكس (3غرف +2 حمام +ريسبشن +مطبخ .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

189,000 جنيه

13/1/2020
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بتدور على السعادة تعالى واسكن فى Town Gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

226,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: لمة العيلة هتبقى احلى وانت فى شقتك فى Town Gate - في القاهرة مصر

لمة العيلة هتبقى احلى وانت فى شقتك فى Town Gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لمة العيلة هتبقى احلى بامتلاك شقتك فى ارقى كمبوند فى العاصمة الادارية 245 م ( 3غرف نوم +3 حمام +ريسب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

285,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك على بعد دقائق من فندق الماسة فىTown Gate - في القاهرة مصر

امتلك شقتك على بعد دقائق من فندق الماسة فىTown Gate

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك على بعد دقائق من فندق الماسة فى Town Gate وعلى اطلالة رائعة على كريستال لاجون والمساحات ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

214,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: حياتك ليها طعم مختلف بامتلاك شقة فى Town Gate - في القاهرة مصر

حياتك ليها طعم مختلف بامتلاك شقة فى Town Gate

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

عيش حياتك بطعم تانى وامتلك شقة فى العاصمة الادارية الجديدة 190م (3غرف +3 حمام +ريسبشن +مطبخ ) تشطيب .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

227,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: ولسة اللي جاي احلي بأمتلاكك شقة ف green avenue - في القاهرة مصر

ولسة اللي جاي احلي بأمتلاكك شقة ف green avenue

(للتقسيط)

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لسة اللي جاي احلي بأمتلاكك شقة بالعاصمة الادراية الجديدة جمب كل الخدمات مول تجاري ونادي رياضي ومطاعم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: اجمل ايام حياتك هتعيشها في شقتك في العاصمة - في القاهرة مصر

اجمل ايام حياتك هتعيشها في شقتك في العاصمة

(للتقسيط)

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هتعيش اجمل ايام حياتك بأمتلاكك شقة العاصمة الادارية الجديدة في واحد من اكبر كمبوندات العاصمة الاداري.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

207,000 جنيه

13/1/2020
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