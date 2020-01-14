بأكبر كمبوند بالعاصمة امتلك شقتك قريبة من كل خدماتك

امتلك شقتك بأكبر كمبوند بالعاصمة الادارية الجديدة واستمتع بكل خدماتك القريبة من شقتك من حمامات سباحة ومول تجاري وكيدز اريا وجيم وسبا وجاكوزي ونادي رياضي وخدمات غيرهم كتير وشقتك 160م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح ومن غير ماتدفع اي فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في green avenue