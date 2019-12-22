بأقل من سعر السوق شقة للبيع بتسهيلات بكمبوند كورتيارد سوديك الشيخ زايد 210م

(للبيع)
|بأقل من سعر السوق شقة للبيع بتسهيلات بكمبوند كورتيارد سوديك الشيخ زايد • المساحه: 210 متر • الدور الأول بأسانسير • 3 غرف نوم و4 حمام • موقع مميز إستلام فوري • نصف تشطيب • السعر: 2,700,000 جنيه • المقدم: 2,100,000 جنيه • قسط: 600,000 لمدة 4 سنوات • السعر شامل وديعة الصيانه لمزيد من التفاصيل والمعاينة: 01096834595
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Future Home
|التليفون:
|01096834595
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|العنوان:
|كمبوند كورتيارد سوديك الشيخ زايد- الشيخ زايد
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,700,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046133
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