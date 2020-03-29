بأقل مقدم وبدون فوائد امتلك في العاصمة وعيش في الهدوء

(للتقسيط)
|امتلك شقتك في كمبوند zavani بدون فوائد وبالتقسيط المريح وبأقل مقدم وشقتك 138م (4غرفة+2حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب كامل بالتكييفات وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وتراك للدراجات وغيرهم كتير يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|197,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056946
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