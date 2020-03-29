بأقل مقدم وبدون فوائد امتلك في العاصمة وعيش في الهدوء

(للتقسيط)

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صورة الاعلان: بأقل مقدم وبدون فوائد امتلك في العاصمة وعيش في الهدوء - في القاهرة مصر

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امتلك شقتك في كمبوند zavani بدون فوائد وبالتقسيط المريح وبأقل مقدم وشقتك 138م (4غرفة+2حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب كامل بالتكييفات وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وتراك للدراجات وغيرهم كتير يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 197,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/3/2020
رقم الإعلان: 2056946
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29/3/2020
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29/3/2020
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27/3/2020
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26/3/2020
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العنوان:

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750,000 جنيه

26/3/2020
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صورة الاعلان: شقتك في العاصمة بأقل الاسعار وبدون فوائد - في القاهرة مصر

شقتك في العاصمة بأقل الاسعار وبدون فوائد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

من غير تفكير كتير اسكن في العاصمة الادارية الجديدة بأقل الاسعار وبدون فوائد وبالتقسيط المريح وبأقل م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

218,000 جنيه

24/3/2020
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استثمر بعائد اكبر وامتلك في العاصمة الادارية

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- في القاهرة مصر

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العنوان:

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القسم: 

201,000 جنيه

24/3/2020
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عيش احلي ايام حياتك بعيد عن زحمة القاهرة واسكن في بالعاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

عيش احلي ايام حياتك بعيد عن زحمة القاهرة ومن غير تفكير كتير وعيش في هدوء واسترخاء وكل ده هتلاقيه في .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

214,000 جنيه

24/3/2020
صورة الاعلان: امتلك شقة بفيو رائع مع جاردن في العاصمة الادارية الجديدة R7 بافضل سعر للمتر - في القاهرة مصر

امتلك شقة بفيو رائع مع جاردن في العاصمة الادارية الجديدة R7 بافضل سعر للمتر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة R7 بمقدم 10% وتقسيط علي 10 سنين الشقة تشطيب سوبر لوكس ومطبخ ك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

8,750 جنيه

23/3/2020
صورة الاعلان: بمقدم 25% استلم وحدتك بعد 3 شهور في بلو بلو بتشطيب سوبر لوكس ومطبخ كامل وتك - في القاهرة مصر

بمقدم 25% استلم وحدتك بعد 3 شهور في بلو بلو بتشطيب سوبر لوكس ومطبخ كامل وتك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بمقدم 25% استلم وحدتك بعد 3 شهور في بلو بلو بتشطيب سوبر لوكس ومطبخ كامل وتكييفات وقسط الباقي علي 4 س.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,041,380 جنيه

22/3/2020
صورة الاعلان: بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه - في القاهرة مصر

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه باسعـار زماااااااااااااااااااان شقه 170 م امامي بال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

750,000 جنيه

22/3/2020
صورة الاعلان: باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري - في القاهرة مصر

باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأرقي مناطق #مدينة_الشروق ** المنطقه الثامنه ** شقه 180 م بحريه + مساحة رووف مفتوحة 100م عباره عن :.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/3/2020
صورة الاعلان: بمقدم 680 الف استلم شقتك فى هايد بارك التجمع الخامس - في القاهرة مصر

بمقدم 680 الف استلم شقتك فى هايد بارك التجمع الخامس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بمقدم 680 الف وتقسيط حتى 6 سنين . استلم فورى شقتك فى اميز كمبوند فى التجمع الخامس . شقتك متشطبة سو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: اسكن فى قلب التجمع الخامس - في القاهرة مصر

اسكن فى قلب التجمع الخامس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

خليك قريب من كل حاجة فى التجمع الخامس واسكن فى اقرب كمبوند . كمبوند دقايق من الجامعة الامريكية والم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

680,000 جنيه

21/3/2020
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