بأقل سعر في العاصمة شقتك ارضي بحديقة بفيو رائع

(للتقسيط)
|امتلك دلوقتي شقتك في العاصمة الادارية الجديدة بأرقي كمبوند green avenue وبأقل سعر في العاصمة وبمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وشقتك ارضي بحديقة بفيو رائع وهتستمتع بخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وغيرهم كتير وشقتك 158م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) كطلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|185,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048652
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