بأقل الاسعار هتمتلك في العاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)
|بأقل الاسعار وبمقدم بسيط وبالتقسيط المريح امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة وجمب كل خدماتك حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ونادي رياضي وغيرهم كتير وشقتك 160م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) يلا اتصل حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل شقتك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|170,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047315
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